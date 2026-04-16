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SANTA CATARINA

STF forma maioria contra lei que proíbe cotas em universidades de SC

Sete dos dez ministros da Corte votaram pela inconstitucionalidade da legislação

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

Em sessão realizada nesta quinta-feira (16/4), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para derrubar uma lei de Santa Catarina que proíbe o ingresso de estudantes em universidades do estado por meio de cotas raciais. Sete dos 10 ministros votaram pela inconstitucionalidade da legislação estadual

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O relator, ministro Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram pela derrubada da lei. Gilmar afirmou, durante o voto, que o exercício das cotas raciais não violam o princípio da isonomia. 

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O decano do STF ainda ressaltou que a aprovação ocorreu a toque de caixa pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), no final do ano passado. Segundo ele, os deputados estaduais aprovaram a matéria sem que se "tenha procedido à devida análise da eficácia da política pública vedada ou das consequências de sua abrupta interrupção". 

Entenda a lei

A lei estadual foi aprovada pela Alesc em dezembro de 2025 e sancionada pelo governador Jorginho Mello (PL) em janeiro deste ano.  A legislação vedava a reserva de vagas com base em critérios raciais, admitindo exceções apenas para pessoas com deficiência, critérios exclusivamente econômicos e estudantes oriundos da rede pública. O texto ainda previa sanções em caso de descumprimento, como multas administrativas de até R$ 100 mil por edital e a suspensão de repasses de verbas públicas às instituições.

 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 16/04/2026 18:30
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