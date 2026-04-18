De herdeiro a rebelde: lugares em Minas que marcaram a vida de Tiradentes

Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, figura central na história da Inconfidência Mineira, cuja trajetória é revisitada na matéria - (crédito: Pintura de José Wasth Rodrigues, 1940)

Seguir os passos de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é mergulhar em um dos capítulos mais importantes da história do Brasil. A rota que conecta seu local de nascimento aos palcos da Inconfidência Mineira, no coração de Minas Gerais, revela não apenas a trajetória do homem, mas também as tensões de uma era marcada pela exploração do ouro e pelo desejo de liberdade.

O início da jornada: Fazenda do Pombal

Tudo começa na Fazenda do Pombal, situada entre os municípios de Ritápolis e São João del-Rei. Foi aqui que, em 1746, nasceu Joaquim José. Embora a estrutura original não exista mais, o local abriga um museu e um monumento que marcam o ponto de partida da vida daquele que se tornaria um mártir. Órfão aos 11 anos, após perder a mãe em 1755 e o pai em 1757, o jovem teve que trilhar seu próprio caminho, exercendo diversas profissões antes de assentar praça no regimento de cavalaria.

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A formação de um inconfidente

Atuando como alferes, Tiradentes viajava constantemente pela região, o que lhe permitiu contato direto com a realidade da exploração colonial e as insatisfações da população. Em uma época de efervescência intelectual, com a disseminação dos ideais iluministas, ele se tornou um dos principais articuladores de um movimento revolucionário que buscava a independência de Minas Gerais. A Inconfidência Mineira não teve um líder único, mas um corpo de participantes que incluía poetas, militares e membros da elite local. No entanto, Tiradentes destacou-se por seu fervor e por ser o propagandista mais ativo da causa.

Roteiro histórico pelas cidades coloniais

São João del-Rei: onde a história pulsa

A jornada segue para São João del-Rei, uma cidade que preserva a atmosfera do século XVIII em suas ruas de pedra e igrejas barrocas. Caminhar pelo centro histórico é como voltar no tempo. A Igreja de São Francisco de Assis, com sua imponente fachada e obras de Aleijadinho, é uma parada obrigatória e um testemunho da riqueza e da arte do período em que as ideias de liberdade começavam a florescer.

Ouro Preto: o epicentro da Inconfidência

O destino final é a antiga Vila Rica, hoje Ouro Preto, capital de Minas Gerais na época e coração da conspiração. Suas ladeiras íngremes e casarões coloniais foram o cenário das reuniões secretas dos inconfidentes. Visitar o Museu da Inconfidência, instalado na antiga Casa de Câmara e Cadeia, é fundamental para compreender a dimensão do movimento, seu desfecho trágico e o legado de seus participantes.

Em Ouro Preto, a Praça Tiradentes é o marco central da cidade. Com seu imponente monumento, o local homenageia o mártir cuja cabeça foi exposta em Vila Rica após sua execução no Rio de Janeiro, em 1792, como um aviso da Coroa Portuguesa contra novas rebeliões.

Percorrer essa rota é mais do que uma aula de história ao ar livre; é uma forma de se conectar com as raízes da luta por um Brasil independente, compreendendo os cenários que transformaram um alferes em um dos maiores heróis nacionais.

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