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RIO DE JANEIRO

Justiça determina internação de adolescente que participou de estupro coletivo

Adolescente foi condenado à medida de internação, sem possibilidade de atividades externas por um período inicial de seis meses

Houve entendimento de que o jovem planejou uma emboscada contra a vítima, de 17 anos - (crédito: Reprodução)
Houve entendimento de que o jovem planejou uma emboscada contra a vítima, de 17 anos - (crédito: Reprodução)

A Justiça do Rio determinou a internação do adolescente que participou de estupro coletivo ocorrido em um apartamento de Copacabana (RJ). Na decisão, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude da Capital, considerou a gravidade da conduta e a violência empregada, com base no entendimento de que o jovem planejou uma emboscada contra a vítima, de 17 anos, com quem mantinha um relacionamento afetivo.

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O adolescente foi condenado à medida de internação, sem possibilidade de atividades externas por um período inicial de seis meses. Na sentença, a juíza escreveu “que a gravidade da infração e a falha da rede familiar em prover limites adequados justificam a medida extrema, visando à ressocialização do jovem e a preservação da ordem pública”. Mais quatro homens adultos também são investigados pela participação no crime.

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Um dos pontos centrais da sentença foi a valorização do depoimento da vítima. A juíza ressaltou que, em crimes de natureza sexual, que geralmente ocorrem de forma clandestina e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância e credibilidade. No caso em questão, o relato da jovem foi considerado coerente, detalhado e corroborado por exames de corpo de delito que comprovaram agressões físicas, como socos e chutes desferidos pelo grupo, inclusive pelo próprio adolescente.

Com informações da Agência Brasil*

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/04/2026 13:10
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