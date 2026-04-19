Moradia mudou no Brasil, com menos casas quitadas e mais aluguéis

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Domicílios e Moradores, divulgada na semana passada, mostram que as transformações demográficas refletem diretamente nos lares brasileiros. Apesar do aumento do número de domicílios, que atingiu 79 milhões em 2025, há menos casas próprias quitadas e mais pessoas morando de aluguel. Além disso, nas cidades, os prédios avançaram na proporção de imóveis residenciais, embora casas ainda sejam maioria.

Chama atenção o salto significativo no percentual de pessoas que moram sozinhas, passando de 12,2% em 2012 para 19,7% em 2025. A maioridade delas são homens, representando 54,9% do total, contra 45,1% das mulheres. Ao todo, em 2025, os lares unipessoais chegaram a 19,7% do total de domicílios, um aumento nominal de 7,5 milhões para 15,6 milhões desde 2012, aumento de 19,8%. Já o perfil de quem vive só varia por gênero: entre os homens, a maioria (56,6%) tem entre 30 e 59 anos. Já entre as mulheres, o maior grupo (56,5%) é composto por idosas de 60 anos ou mais.

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A forma de ocupação dos imóveis também mudou, com uma tendência de queda na casa própria quitada. Em 2016, 66,8% dos domicílios eram próprios e já quitados, 6,2% ainda estavam sendo pagos, 18,4% eram alugados, e 8,5%, cedidos pelo proprietário. Já em 2025, 60,2% eram quitados (queda de 6,6%), 6,8%, em pagamento, 24%, alugados (aumento de 5,4%) e 8,9%, cedidos. Embora as casas ainda sejam o tipo de moradia predominante (82,7%), os apartamentos ganharam espaço e já representam 17,1% das habitações no país.

Infraestrutura desigual

Mesmo com mais domicílios, a infraestrutura das residências ainda expõe graves desigualdades regionais. Enquanto o Sudeste possui 92,4% de abastecimento de água pela rede geral e 90,7% de acesso a esgotamento sanitário adequado, o Norte apresenta os índices mais baixos, com apenas 60,9% de acesso à água e 30,6% de saneamento básico. Além disso, a coleta de lixo ainda é precária em partes do Norte e Nordeste, onde cerca de 14,5% e 13% dos domicílios, respectivamente, ainda recorrem à queima de resíduos na propriedade. (CY e LC)

*Estagiários sob a supervisão de Victor Correia