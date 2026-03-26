Minha Casa Minha Vida entrega 12,5 mil residências no DF desde 2023

Desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, em 2023, foram entregues 12,5 mil residências no Distrito Federal até o início de 2026. Dados do Ministério das Cidades indicam que 5,5 mil unidades foram concluídas em 2023; em 2024 o total foi de 2,9 mil e em 2025, 3,8 mil residências foram entregues. Desde o início de 2026, 324 casas já foram finalizadas e entregues.

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Em todo o país, são 1,4 milhão de unidades finalizadas e entregues pelo programa habitacional desde 2023, com 1,3 milhão financiadas e 67 mil no modelo subsidiado pela política pública. “Eu tenho o compromisso de um dia zerar o déficit habitacional, porque todo e qualquer brasileiro vai ter o seu ninho para cuidar da família. O Minha Casa, Minha Vida é o maior programa habitacional já feito neste país. Sabemos que temos que construir muito mais, porque cada vez que a gente para de construir aumenta a quantidade de pessoas sem casa neste país”, ressaltou o presidente Lula durante entrega de unidades em Maceió (AL).

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Paralelamente às entregas, o Governo do Brasil tinha como compromisso a contratação de 2 milhões de novas unidades na atual gestão, com a retomada da política habitacional. A meta, no entanto, foi alcançada com um ano de antecedência, no fim de 2025, e com isso o objetivo passou a ser trabalhar com o horizonte de 3 milhões de contratações até o fim de 2026. No Distrito Federal, 21 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e o início de 2026, resultado de um investimento total de R$ 3,2 bilhões.



