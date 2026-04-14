Presidente da Ademi-DF defende diversidade de moradias e combate à ocupação irregular

Celestino Junior, presidente da Ademi-DF durante o CB.Debate "Brasília 66 anos: Uma cidade em constante transformação" - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Celestino Fracon Júnior, destacou os desafios do crescimento urbano de Brasília durante o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”, promovido pelo Correio Braziliense. Segundo ele, o desenvolvimento da capital passa pela necessidade de atender diferentes perfis de renda e organizar a expansão das regiões administrativas.

Celestino explicou que o mercado imobiliário do Distrito Federal acompanha uma lógica de distribuição por faixa de renda, influenciada, principalmente, pela localização das regiões em relação ao Plano Piloto. Áreas como Samambaia e Ceilândia concentram empreendimentos voltados ao público de menor renda, enquanto regiões como Águas Claras atendem a um perfil intermediário. Já bairros como Noroeste, Asa Norte e Asa Sul reúnem imóveis de alto padrão. “Temos que construir imóveis para todo o perfil de renda. As cidades acabam sendo vocacionadas por essa característica”, afirmou.

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O presidente da Ademi-DF também ressaltou que a estratificação urbana não decorre de um plano isolado, mas de um processo histórico e econômico que molda o crescimento da capital. Para ele, discutir essas dinâmicas é essencial para pensar o futuro da cidade de forma mais equilibrada e inclusiva.

Outro ponto destacado por Celestino foi o combate à ocupação irregular de terras no Distrito Federal. Segundo ele, essa é uma das principais bandeiras da entidade e um dos maiores desafios para o desenvolvimento ordenado da capital. “É uma cultura que precisa ser enfrentada. Precisamos mostrar alternativas para que esse problema seja combatido de forma efetiva”, disse.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.

Assista ao debate ao vivo: