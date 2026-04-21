Acidente mata seis pessoas da mesma família na BR-251

Desastre em Salinas mata seis pessoas de uma mesma família na BR-251 - (crédito: CBMMG)

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um desastre na rodovia BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (21/04).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o sinistro ocorreu por volta das 04h45, no KM 164, entre o trevo de Curral de Dentro e o distrito de Planalto, em uma região predominantemente rural da rodovia.

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A tragédia resultou na morte de seis pessoas de uma mesma família, que viajavam em um automóvel com placas de São Paulo, destruído pelo impacto contra uma carreta.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades. Ele disse que não conseguiu desviar a tempo de evitar a batida de frente.

O atendimento à ocorrência mobilizou diversas frentes de resgate e segurança do CBMMG de Salinas, do SAMU, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Civil.

Os militares concentraram esforços no acesso às vítimas, que ficaram presas à estrutura retorcida do automóvel, utilizando equipamentos hidráulicos para o corte das ferragens.

“As guarnições realizaram o desencarceramento de seis vítimas fatais que estavam presas às ferragens do veículo de passeio”, informou o CBMMG. Após o trabalho dos bombeiros, os corpos foram liberados para o serviço funerário e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeiras.

A identidade das vítimas não foi divulgada, mas segundo informações trata-se de um casal, três filhos (uma adolescente de 15 anos e duas crianças de 3 e 10 anos) e a avó materna.

O fluxo de veículos na BR-251, uma das principais rotas de integração entre o Sudeste e o Nordeste do país, sofreu retenções significativas durante toda a manhã.

A rodovia foi interditada parcialmente para o trabalho da perícia e a remoção dos destroços. O trânsito operou no sistema pare e siga, gerando lentidão nos dois sentidos, sob a supervisão da PRF, que orientou os motoristas sobre os riscos de novos acidentes devido ao fluxo intenso.

Este trecho da BR-251, conhecido pelos frequentes acidentes graves, mantém um histórico crítico nos últimos seis meses.

Há exatamente um mês, em 21 de março de 2026, dois motoristas morreram em uma colisão entre caminhões no KM 273, também em Salinas.

Além disso, há apenas três dias, em 18 de abril, outra colisão frontal em Grão Mogol, na mesma rodovia, deixou dois mortos e oito feridos, reforçando a periculosidade da via no período recente.