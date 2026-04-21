Homem tenta comprar droga, sofre agressão e registra caso na polícia

Segundo a vítima, o ataque ocorreu após o pix para o pagamento "não dar certo" e o traficante "ficar nervoso" - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press.)

Um homem, de 35 anos, registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após ser agredido com um objeto cortante por um vendedor de drogas ilícitas. Segundo a vítima, o ataque ocorreu após o Pix para o pagamento “não dar certo” e o traficante “ficar nervoso”. O registro policial foi realizado nesta segunda-feira (20/4) em Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce.

À PMMG, o homem relatou que ficou com lesões no braço e mão esquerda, e precisou ficar internado três dias em um hospital em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce.

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Aos militares do 6º BPM da 8ª Região de Polícia Militar, a vítima afirmou que não conseguiu acionar a corporação no dia do crime. A data em que o fato ocorreu não foi informada no boletim de ocorrência.

O homem relatou ainda que já havia recebido ameaças do traficante. De acordo com a PMMG, a vítima foi orientada sobre os procedimentos futuros e irá acionar a Justiça.