Cachorro caramelo rouba a cena em cerimônia com governadores

Um cachorro caramelo chamou a atenção durante a solenidade em homenagem ao Dia da Inconfidência, na manhã desta terça-feira (21 /04), em Ouro Preto, região Central do estado.
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O animal deitou nas escadarias da estátua em homenagem à Tiradentes quando os governadores Mateus Simões (PSD) e Tarcisio Freitas (Republicanos-SP) depositavam flores sobre ela e ali ficou durante o ato, acabou ganhando um carinho de Simões e Tarcísio.
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O governador de São Paulo é o principal homenageado este ano e vai receber o Grande Colar do Mérito da Inconfidência, durante a cerimônia em Ouro Preto.
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Patrimônio Cultural da Humanidade, a cidade, que foi a primeira capital de Minas, tradicionalmente se torna capital do estado no dia 21 de abril, em referência à Inconfidência Mineira e à memória de Tiradentes.