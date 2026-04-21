InícioBrasil
DIA DA INCONFIDÊNCIA

Cachorro caramelo rouba a cena em cerimônia com governadores

Durante a homenagem a Tiradentes em Ouro Preto, um cãozinho caramelo conquistou a atenção de Tarcísio de Freitas e Mateus Simões

Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)
Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto - (crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um cachorro caramelo chamou a atenção durante a solenidade em homenagem ao Dia da Inconfidência, na manhã desta terça-feira (21 /04), em Ouro Preto, região Central do estado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O animal deitou nas escadarias da estátua em homenagem à Tiradentes quando os governadores Mateus Simões (PSD) e Tarcisio Freitas (Republicanos-SP) depositavam flores sobre ela e ali ficou durante o ato, acabou ganhando um carinho de Simões e Tarcísio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto
Cão caramelo acompanha solenidade da Inconfidência e interage com autoridades em Ouro Preto Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O governador de São Paulo é o principal homenageado este ano e vai receber o Grande Colar do Mérito da Inconfidência, durante a cerimônia em Ouro Preto.

Saiba Mais

Patrimônio Cultural da Humanidade, a cidade, que foi a primeira capital de Minas, tradicionalmente se torna capital do estado no dia 21 de abril, em referência à Inconfidência Mineira e à memória de Tiradentes.

  • Google Discover Icon
AM
AM

Alessandra Mello - Estado de Minas

Por Alessandra Mello - Estado de Minas
postado em 21/04/2026 11:36 / atualizado em 21/04/2026 11:37
SIGA
x