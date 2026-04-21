Crânio humano é encontrado por banhista em praia turística de Alagoas

Uma banhista encontrou a parte superior de um crânio humano na areia da Praia de Pajuçara, em Maceió, em Alagoas, nesta segunda-feira, 20.
O local foi isolado e equipes do Instituto de Criminalística e do IML de Maceió estiveram na praia para realizar a perícia. Foi, então, confirmado que se tratava de um crânio humano.
A Polícia Científica agora tenta identificar o crânio e busca esclarecer as circunstâncias da morte.
Por Agência Estado
postado em 21/04/2026 11:13