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BELÉM

Após temporais, governo federal envia técnicos a Belém

Cidade registrou mais de 150mm em 24 horas, metade do previsto para todo o mês de abril

Devido às fortes chuvas, a prefeitura precisou implementar pontos de apoio e distribuição de água potável, além de alimentos e colchões para famílias afetadas - (crédito: Reprodução/Instagram @prefeiturabelem)
Devido às fortes chuvas, a prefeitura precisou implementar pontos de apoio e distribuição de água potável, além de alimentos e colchões para famílias afetadas - (crédito: Reprodução/Instagram @prefeiturabelem)

O governo federal enviou equipes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a Belém (PA) após cidade entrar em estado de emergência devidos às fortes chuvas. No domingo (19/4), o município registrou mais de 150 mm de chuva em 24 horas, metade do previsto para todo o mês de abril. 

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Os técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) desembarcaram na capital paraense na tarde de segunda-feira (20/4). "Os técnicos vão ajudar a prefeitura e a defesa civil da capital paraense nos processos necessários no pós-desastre, como elaboração de planos de trabalho para assistência humanitária e restabelecimento do município afetado pelas chuvas", informou a pasta.

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Em resposta ao Correio, o MIDR afima que aguarda solicitação da prefeitura pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD) para o reconhecimento federal do estado de emergência. 

A oficialização viabiliza a solicitação de recursos da pasta para ações de defesa civil. O Correio entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda mais informações.

Neste feriado, a cidade segue em alerta laranja para chuvas e ventos fortes, com previsão de 50 e 100 mm até a noite de quarta (22/4). 

Devido aos temporais, a prefeitura precisou implementar pontos de apoio e distribuição de água potável, além de alimentos e colchões para famílias afetadas.

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 21/04/2026 17:20 / atualizado em 21/04/2026 19:24
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