Bombeiros procuram farmacêutica desaparecida desde sexta-feira

A farmacêutica Regina Helena Vieira de Souza, de 73 anos, é procurada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) depois de desaparecer durante uma viagem no Sul do estado. De acordo com os militares, a vítima está desaparecida desde sexta-feira (17/4).
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Conforme apurado pela TV Alterosa Sul de Minas, a idosa viajava a caminho de Alfenas. O Corpo de Bombeiros agora realiza as buscas em Campestre, na mesma região, onde o carro de Regina foi encontrado próximo a uma fazenda de café.
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O veículo foi encontrado trancado, sem vestígios da mulher, com pertences dela dentro. O carro foi removido pela Polícia Civil, que investiga o caso.
As buscas são realizadas em uma ampla área da fazenda, incluindo lavouras de café, trechos de mata e proximidades de um curso d’água. Os militares utilizam drones para ampliar o alcance das buscas.