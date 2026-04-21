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VIOLÊNCIA

Homem é morto com 12 tiros em bar; 11 foram na cabeça

Acusado do crime usava capacete e disparou várias vezes contra a vítima, de 33 anos, que estava sentada em uma mesa do estabelecimento

Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa - (crédito: arquivo/EM)
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa - (crédito: arquivo/EM)

Um homem de 33 anos foi morto a tiros em um bar na Rua Aroeira, no Bairro Vila Império, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite dessa segunda-feira (20/4).

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teve pelo menos 11 perfurações na cabeça e uma no ombro. A quantidade com exatidão será esclarecida depois de o corpo ser necropsiado.

Saiba Mais

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, um homem que usava capacete chegou ao estabelecimento e disparou contra a vítima. Em seguida, ele fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. Foram encontradas várias cápsulas de calibre .380.

O suspeito levou a arma utilizada e ainda não foi identificado. Não há informação sobre a motivação do crime, mas o celular da vítima foi apreendido para ajudar na investigação do crime.

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Melissa Souza - Estado de Minas

Por Melissa Souza - Estado de Minas
postado em 21/04/2026 17:39
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