Advogados negam que proprietário da Choquei tenha ligação com facção

Os advogados do influenciador Raphael Sousa Oliveira, proprietário da página Choquei, que tem 27 milhões de seguidores no Instagram, afirmaram, em nota publicada nesta terça-feira (21), que o cliente não tem ligação com organização criminosa. Raphael foi preso no âmbito da Operação Narco Fluxo, desdobramento da Narco Bet, acusado de envolvimento com lavagem de dinheiro e transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.

Na nota, assinada pelos advogados Frederico Ferreira e Pedro Paulo Guerra, a defesa afirma que Raphael “jamais teve conhecimento de eventual intenção por parte de quaisquer dos investigados de utilizar as postagens realizadas pela página com o propósito de influenciar, mitigar e/ou abafar eventuais apurações ou crises perante autoridades policiais, inexistindo, portanto, qualquer ciência ou participação emiversa da estritamente publicitária”.

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Os advogados sustentam ainda que a Choquei, “como todo veículo do gênero, mantém contratos publicitários com marcas, artistas, gravadoras, agências e anunciantes diversos, nos moldes regulares do mercado de mídia digital, com a observância das obrigações correspondentes e atuação pautada pelas normas aplicáveis à atividade publicitária”.

Raphael está preso no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, unidade de segurança máxima em Goiânia.

A página Choquei passou cinco dias sem realizar nenhuma postagem, desde a prisão do fundador, e voltou a ser atualizada nesta terça-feira (21) para a publicação da nota.

Além de Raphael, no mesmo dia foram presos os cantores de funk Marlon Brendon Coelho, o MC Poze do Rodo, e Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan.