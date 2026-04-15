Por que o dono da 'Choquei' foi preso em megaoperação da Polícia Federal?

A prisão do influenciador Raphael Sousa Oliveira, dono da página "Choquei", ocorreu em meio a uma megaoperação da Polícia Federal nesta quarta-feira (15).
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A investigação mira uma organização criminosa suspeita de operar um esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras ilegais que, segundo as autoridades, ultrapassam R$ 1,6 bilhão.
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De acordo com os investigadores, o grupo utilizaria diferentes frentes, incluindo perfis de grande alcance nas redes sociais, para viabilizar e ocultar transações ilícitas.
É nesse cenário que Raphael Oliveira passou a ser alvo da operação, que inclui uma série de medidas judiciais em diversos estados do país e no Distrito Federal.
Ao todo, estão sendo cumpridos 39 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão. Até o momento, a defesa do influenciador não foi localizada para comentar o caso.
Além de Raphael Oliveira, também foram presos na operação os cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além do influenciador Chrys Dias e outros produtores de conteúdo.
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