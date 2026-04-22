Vídeo: homem é preso por perseguir ex e causar acidente em fuga

O suspeito colidiu contra outro veículo que saía de um condomínio às margens da rodovia, mas continuou a tentativa de escapar - (crédito: PMMG/Reprodução)

Um homem de 29 anos foi preso ao perseguir a ex-namorada e provocar um acidente durante uma fuga policial na zona rural de Caratinga, no Vale do Rio Doce mineiro, na tarde dessa terça-feira (21/4).

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 18 anos, namorou com o suspeito durante três anos e terminou o relacionamento há uma semana por causa de uma agressão. Na festa, ela acionou a Polícia Militar relatando que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro durante o evento em um sítio.

De acordo com os militares, ao perceber a aproximação da viatura, iniciou fuga em alta velocidade com uma caminhonete Fiat Toro, desrespeitando ordens de parada. Ele passou por diversas vias, incluindo o Centro e o Bairro das Graças, além de estradas que dão acesso à zona rural.

Durante a perseguição, o motorista chegou a furar um cerco policial e seguiu em direção à região do aeroporto e, posteriormente, à zona rural. Em um dos momentos da fuga, ele colidiu contra outro veículo que saía de um condomínio às margens da rodovia, mas continuou a tentativa de escapar.

Conforme o registro, os policiais conseguiram localizar o veículo durante o rastreamento e cercaram o suspeito próximo a uma propriedade no condomínio Fazenda Parque das Águas. Ao ser abordado, ele ainda tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Ainda segundo o boletim, o homem apresentava comportamento agressivo, desacatou os militares e desobedeceu às ordens durante toda a ação. Ele foi encaminhado para atendimento médico com queixas de dores, mas sem sinais de lesões graves, e posteriormente levado à delegacia.

Momentos depois, o pai do suspeito, de 52 anos, chegou ao local em uma motocicleta bastante exaltado e xingando os militares pela prisão do filho. Ele tentou fugir para a residência dele ali próxima, mas foi pego. Devido ao estado agressivo, o responsável também foi conduzido pela polícia.

A ocorrência aponta que o caso envolve crimes de perseguição (stalking), no contexto da Lei Maria da Penha, além de direção perigosa, desobediência, desacato e envolvimento em acidente de trânsito durante a fuga.

O veículo utilizado foi apreendido, e o caso será investigado pela Polícia Civil.