BH: irmãos são mortos a tiros em bar na Pampulha durante feriado

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e ainda não informou quantos disparos atingiram as vítimas - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Dois irmãos, de 35 e 38 anos, foram mortos a tiros na noite dessa terça-feira (21/4), feriado de Tiradentes, no bar do Dedinho, na Avenida Guarapari, no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

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Segundo a Polícia Militar, ao chegarem no local, os militares encontraram as vítimas caídas ao chão. Um dos irmãos ainda foi socorrido com vida ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu. O outro foi encontrado já sem vida ainda no bar.

As outras vítimas feridas foram atingidas no pé, coxa, ombro e costas, sendo encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves e ao Hospital Belo Horizonte.

Uma testemunha contou que estava na mesa com os irmãos quando ouviu diversos disparos. Ela conta que se abaixou e saiu de perto, afirmando não ver quem atirou. Outras testemunhas relataram o mesmo.

A perícia da Polícia Civil recolheu 13 cápsulas de calibre 9 mm no local e não conseguiu precisar quantos disparos atingiram as vítimas.

Imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos chegando a pé pela Rua Sinfonia e efetuando os disparos. Informações preliminares apontam que um dos irmãos teria envolvimento com o tráfico de drogas na Região de Venda Nova.

Os suspeitos seguem sendo procurados pela polícia. A Polícia Civil e o bar foram procurados pela reportagem, que aguarda retorno.