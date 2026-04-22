Oito mortos em acidentes na BR-251 no feriadão

Dois desastres entre veículos de carga e de passeio, com oito mortos e oito feridos, fizeram da BR-251, no norte de Minas Gerais, a estrada mais mortal do feriado prolongado do Dia de Tiradentes. Mas a violência nas rodovias esteve em todos os dias do recesso. São 18 óbitos do sábado até ontem.

O caso mais brutal ocorreu na madrugada de ontem, por volta das 4h45. Seis pessoas de uma mesma família morreram quando um Fiat Palio, com placas de São Paulo e que seguia para a Bahia, bateu de frente em uma carreta, em Salinas, no km 164, entre o trevo de Curral de Dentro e o distrito de Planalto.

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Segundo informações das equipes de resgate, as vítimas são o pai, de 50 anos, que dirigia o Palio; a mãe, de 40; os três filhos do casal (uma adolescente de 15 e duas crianças, de três e 10 anos) e a avó materna, de 60. Os nomes não foram divulgados. Testemunhas relataram que o carro invadiu a contramão e se chcocou com a carreta — cujo motorista não se feriu. Os corpos das vítimas seriam levados para Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, onde serão sepultados hoje.

Na manhã do sábado passado, primeiro dia do feriadão, o trecho da BR-251 que passa por Grão Mogol já havia sido palco de outra tragédia envolvendo três veículos. Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas quando uma carreta bitrem tombou sobre um caminhão e um carro de São João do Paraíso, usado no transporte de pacientes para tratamento em Montes Claros.

O trecho de Salinas da BR-251, onde ocorreu o desastre de ontem, é considerado por especialistas o terceiro mais crítico. Apresenta alto risco devido à combinação de pista simples e topografia acidentada, com declives e curvas.

Com as ocorrências desses dias, mais que dobrou o número de mortes na BR-251, passando de sete, nos dois primeiros meses do ano, para 15 este mês, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Além disso, na maioria dos acidentes ocorridos nesses dias, as mortes e os ferimentos graves se concentraram em batidas frontais e transversais, quase sempre resultantes de invasões na pista contrária de trânsito e ultrapassagens indevidas em áreas de visibilidade limitada.

Também no sábado, ainda reflexo da saída para o feriado prolongado, uma série de acidentes mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e polícias Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PMRv) em pontos de várias rodovias mineiras, como BR-040, BR-458, BR-262 e MG-050. Em Manhuaçu, na Zona da Mata, uma batida de frente entre um caminhão e um carro provocou a morte do motorista do veículo de passeio na BR-262, altura do km 58. A vítima era o pai da família, de 35, que viajava para Guarapari (ES), segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação informou que a mulher, de 34, e os filhos — uma menina de nove e um menino de dois anos — sofreram ferimentos leves e foram conduzidos pelo Samu para o Hospital César Leite, em Manhuaçu.

Em Formiga, no Centro-Oeste, uma outra batida de frente entre um carro e um caminhão matou o motorista de 23 anos do veículo de passeio, na altura do Km 221, da MG-050.

Tráfego pesado

A saturação das rodovias também resultou em acidentes de múltiplas colisões na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cinco carros envolveram-se em um engavetamento deixando três feridos na BR-040, altura do km 552,8, em Nova Lima, na Grande BH.

O domingo registrou pelo menos três acidentes graves, com quatro mortes. O caso mais grave foi registrado em Andradas, no sul de Minas. Um acidente entre um carro e uma motocicleta matou o piloto e o garupa, na MG-455. Testemunhas disseram que a moto seguia do município de Santo Antônio do Jardim (SP), em direção a Andradas, quando bateu na traseira do carro. O motorista, ainda não identificado, fugiu sem prestar socorro.

Na segunda-feira, dia útil para quem não emendou o feriado, quatro pessoas morreram e outras sete ficaram feridas em uma série de acidentes de trânsito. Duas pessoas morreram após batida envolvendo um caminhão Mercedes-Benz 1113 e um carro VW Golf no km 74 da rodovia MGC-497, entre os municípios de Uberlândia e Prata, no Triângulo Mineiro. O carro transportava cinco pessoas, entre elas as duas vítimas, que morreram no local. Entre os outros três ocupantes do veículo, dois apresentaram ferimentos leves e um grave. O condutor do caminhão teve lesões leves.

Em Inhaúma, na Região Central de Minas, uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um capotamento na MG-238, próximo a um ponto de parada conhecido como Restaurante Itaoca. Os agentes encontraram as duas vítimas presas às ferragens — a mulher, de 49 anos, já estava morta.



