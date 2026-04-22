Argentino é preso após ofensas racistas em fila em Copacabana

Um argentino de 67 anos, identificado como José Luis Haile, foi preso em flagrante após fazer ofensas racistas contra uma jovem de 23 anos dentro de um supermercado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na Rua Siqueira Campos, na segunda-feira (20/4).

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima Samara Rodrigues de Lima aguardava atendimento em uma fila quando o homem começou a reclamar da demora no caixa. A situação evoluiu para uma discussão e, durante o desentendimento, ele disse xingamentos de cunho racial contra a jovem.

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A ação foi presenciada por clientes que estavam no local. Um deles, também argentino, se mostrou indignado com a situação e acionou agentes da Guarda Municipal que realizavam patrulhamento na região. Os guardas foram até o supermercado, abordaram o suspeito e efetuaram a prisão ainda no local.

O homem foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, que registrou a ocorrência. Em depoimento, ele afirmou que vive no Brasil há cerca de dois anos. Após audiência de custódia, a Justiça do Rio decidiu converter a prisão em preventiva, e o suspeito segue detido.

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O caso ocorre poucos meses após outro episódio envolvendo uma argentina na Zona Sul do Rio. Em janeiro, a advogada Agostina Páez foi flagrada em vídeo fazendo gestos racistas contra funcionários de um bar em Ipanema. Ela permaneceu no país sob medidas cautelares por um período e deixou o Brasil após pagamento de fiança, mas continua respondendo judicialmente.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca