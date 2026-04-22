Corpo de mulher é encontrado em praia no Rio de Janeiro

Tamyris estava com seus amigos, quando decidiu ir para um mergulho neste sábado e não foi mais vista. A família só foi notificada no dia seguinte, no domingo. - (crédito: Reprodução Rede sociais )

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira (21/4), na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Familiares confirmaram que se trata da advogada Tamyris Teixeira Santos, de 36 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (18), na Praia do Leblon.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h15 e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Não há previsão para divulgação do laudo, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

A advogada desapareceu no sábado, após entrar no mar perto do Posto 12, no Leblon, por volta das 17h. Amigos que a acompanhavam deixaram o local antes de ela retornar ao quiosque. A família só soube do desaparecimento no domingo (19), quando funcionários do estabelecimento informaram que os pertences dela ainda estavam no local.

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Os familiares realizaram um registro de ocorrência na 23ª DP (Leblon). A Polícia Civil informou que nenhuma hipótese foi descartada. Os bombeiros informaram ainda que, no sábado, as condições do mar eram consideradas boas e não houve acionamento para salvamento na área onde Tamyris estava.

Elisabeth Teixeira, mãe de Tamyris, afirmou que a filha sabia nadar. “Ela disse que ia até ali e não voltou. Até agora ninguém esclareceu isso. A praia estava lotada. Não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada”, declarou ao portal G1.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves