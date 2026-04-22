Corpo de mulher é encontrado em praia no Rio de Janeiro

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira (21/4), na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Familiares confirmaram que se trata da advogada Tamyris Teixeira Santos, de 36 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (18), na Praia do Leblon.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
-
Leia mais: Brasileiro desaparece em Buenos Aires após encontro marcado por aplicativo
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h15 e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Não há previsão para divulgação do laudo, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).
A advogada desapareceu no sábado, após entrar no mar perto do Posto 12, no Leblon, por volta das 17h. Amigos que a acompanhavam deixaram o local antes de ela retornar ao quiosque. A família só soube do desaparecimento no domingo (19), quando funcionários do estabelecimento informaram que os pertences dela ainda estavam no local.
Os familiares realizaram um registro de ocorrência na 23ª DP (Leblon). A Polícia Civil informou que nenhuma hipótese foi descartada. Os bombeiros informaram ainda que, no sábado, as condições do mar eram consideradas boas e não houve acionamento para salvamento na área onde Tamyris estava.
Elisabeth Teixeira, mãe de Tamyris, afirmou que a filha sabia nadar. “Ela disse que ia até ali e não voltou. Até agora ninguém esclareceu isso. A praia estava lotada. Não tem como uma pessoa se afogar com uma praia lotada”, declarou ao portal G1.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
Saiba Mais
- Brasil Comissão da Câmara aprova mudança no termo "quarto de empregada"
- Brasil Caso Henry: defesa quer que gato acompanhe Monique na prisão
- Brasil Anvisa limita dose de cúrcuma em suplementos e exige alerta nos rótulos
- Brasil BH: irmãos são mortos a tiros em bar na Pampulha durante feriado
- Brasil Vídeo: homem é preso por perseguir ex e causar acidente em fuga
- Brasil Minha Casa, Minha Vida: novas regras facilitam a compra da casa própria