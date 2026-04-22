Mulher morre ao cair de prédio; namorado é investigado por feminicídio

Uma mulher de 29 anos foi encontrada morta, na manhã desta quarta-feira (22/4), após cair do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Ana Luiza Mateus Souza, candidata a um concurso de beleza como miss na Bahia. O namorado dela foi preso em flagrante e é apontado como principal suspeito.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 31º BPM foram acionados para a ocorrência na Avenida Lúcio Costa. No local, o corpo da jovem foi encontrado na área do condomínio. Testemunhas relataram que o casal chegou ao edifício Alfapark discutindo e que ouviram, durante a noite e madrugada, brigas dentro do apartamento.

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Ainda segundo os relatos, por volta das primeiras horas da manhã foi ouvido um barulho vindo do prédio. Pouco depois, Ana Luiza foi localizada já sem vida. A polícia investiga se ela teria sido empurrada do 13º andar ou se houve outra circunstância envolvida na queda. A área está isolada para o trabalho da perícia.

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O namorado de Ana Luiza foi conduzido à Delegacia de Homicídios da Capital, onde foi preso em flagrante. Em nota ao Correio, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como feminicídio e que diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios, que deve ouvir testemunhas e aguardar laudos periciais para avançar na apuração.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca