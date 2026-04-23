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USINA HIDRELÉTRICA

Represa Três Marias chega a nível máximo sem abrir as comportas

Segundo a Cemig, a previsão é de rebaixamento do nível d'água ao longo da estação seca

Reservatório Três Marias atinge nível máximo previsto ao fim da estação chuvosa - (crédito: Wilson Brandão/Divulgação)
Reservatório Três Marias atinge nível máximo previsto ao fim da estação chuvosa - (crédito: Wilson Brandão/Divulgação)

A Usina Hidrelétrica Três Marias atingiu o nível máximo de operação com o fim da estação chuvosa, encerrada no fim de março. A informação foi dada pela Cemig, nesta quinta-feira (23/4), e significa que a represa atingiu e superou 100% de sua capacidade útil. A companhia optou por não abrir as comportas.

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O nível máximo foi alcançado em 16 de abril, quando o reservatório atingiu a cota de 572,83 metros, correspondente a 102,34% do volume útil. A empresa afirmou que o valor se encontra plenamente dentro dos limites operacionais e de concessão da usina hidrelétrica.

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Saiba Mais

Questionada sobre o motivo dos vertedouros não terem sido abertos, a Cemig explicou que existem dois tipos de limites. Um deles é o “Nível Máximo Normal” da barragem, equivalente a 572,50 m (referência para a definição do volume útil de 100%).

Já o estabelecido em projeto e nas licenças de operação trata-se do “Máximo Maximorum” (nível máximo permitido), que é de 573,40 m e corresponde a um armazenamento de 106,5%.

"No final do dia de ontem (22/4), o nível da barragem havia alcançado a elevação de 572,77 m, ou seja, abaixo do nível máximo permitido. Até o momento, de acordo com as previsões meteorológicas e os modelos computacionais que simulam as vazões para o rio São Francisco, não há indicativo da necessidade de abertura das comportas", esclareceu a companhia ao jornal Estado de Minas.

A empresa também informou que já teve início o processo de rebaixamento gradual e controlado do nível d’água, graças a redução natural das vazões afluentes. "Esse rebaixamento ocorrerá de forma gradativa, ao longo de toda a estação seca, sendo esperado que o nível de armazenamento permaneça acima de 100% até meados do mês de maio", comunicou.

Represa Três Marias 'lotada'
Represa Três Marias 'lotada' Wilson Brandão/Divulgação

Reenchimento

A Cemig ainda destacou a operação de reenchimento da represa, um marco na gestão dos recursos hídricos na bacia do alto e médio São Francisco. Esse processo representa maior segurança hídrica para atendimento às demandas da população durante o período seco. 

Entre os benefícios estão o controle das cheias a jusante, ou seja, aumento do volume de rios em áreas localizadas depois de uma barragem; geração de energia elétrica proveniente de uma fonte limpa e renovável; o abastecimento humano e atividades de irrigação, pesca e turismo.

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Ana Luiza Soares - Estado de Minas

Por Ana Luiza Soares - Estado de Minas
postado em 23/04/2026 18:18
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