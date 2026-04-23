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LAVAGEM DE DINHEIRO

PF pede prisão preventiva do MC Ryan após STJ determinar soltura

Corporação alega necessidade de garantir a continuidade das investigações. Nenhum dos detidos pela Operação Narco Fluxo foi solto até agora

As investigações apontam que o esquema teria lavado R$ 1,6 bilhão provenientes de bets ilegais, cassinos, tráfico de drogas e uso de empresas de fachada - (crédito: PF/Divulgação)
As investigações apontam que o esquema teria lavado R$ 1,6 bilhão provenientes de bets ilegais, cassinos, tráfico de drogas e uso de empresas de fachada - (crédito: PF/Divulgação)

A Polícia Federal pediu, nesta quinta-feira (23), a prisão preventiva do cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan. Além dele, a corporação também pede a manutenção das detenções de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo e os influencers Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.

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A solicitação foi enviada após o ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinar a soltura do grupo acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Operação Narco Fluxo, desdobramento da Narco Bet.

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O magistrado entendeu que como a corporação solicitou apenas prisão temporária, de 5 dias, não seria possível manter as reclusões por mais tempo. As investigações apontam que o esquema teria lavado R$ 1,6 bilhão provenientes de bets ilegais, cassinos, tráfico de drogas e uso de empresas de fachada.

A prisão preventiva solicitada pela PF não tem prazo para terminar e é adotada para garantir a integridade das investigações. Apesar da decisão do STJ, até o momento, nenhum dos quatro investigados foi liberado até o momento.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 23/04/2026 15:33 / atualizado em 23/04/2026 15:35
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