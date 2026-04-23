PF pede prisão preventiva do MC Ryan após STJ determinar soltura

A Polícia Federal pediu, nesta quinta-feira (23), a prisão preventiva do cantor Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan. Além dele, a corporação também pede a manutenção das detenções de Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo e os influencers Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.
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A solicitação foi enviada após o ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinar a soltura do grupo acusado de integrar um esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Operação Narco Fluxo, desdobramento da Narco Bet.
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O magistrado entendeu que como a corporação solicitou apenas prisão temporária, de 5 dias, não seria possível manter as reclusões por mais tempo. As investigações apontam que o esquema teria lavado R$ 1,6 bilhão provenientes de bets ilegais, cassinos, tráfico de drogas e uso de empresas de fachada.
A prisão preventiva solicitada pela PF não tem prazo para terminar e é adotada para garantir a integridade das investigações. Apesar da decisão do STJ, até o momento, nenhum dos quatro investigados foi liberado até o momento.
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