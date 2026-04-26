Trabalhador morre durante montagem do palco do show de Shakira, em Copacabana

Um homem morreu durante a montagem de palco para o show da cantora Shakira, neste domingo (26/4), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ele foi identificado como Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, e trabalhava como serralheiro no local.

Segundo o G1, Gabriel prestava serviços à empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos e foi prensado por dois elevadores. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o resgate de Gabriel, preso entre as ferragens, e a aglomeração de pessoas em frente ao palco que receberá o show da artista colombiana no dia 2 de maio.

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O Correio tenta contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e a Polícia Militar. Até o momento da publicação desta reportagem, a MG Coutinho Serviços Cenográficos ainda não respondeu às tentativas de contato.