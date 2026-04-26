Estudante brasileira de medicina é encontrada morta no Paraguai

Brasileira é encontrada morta com ferimentos de faca no Paraguai - (crédito: Reprodução)

A brasileira Julia Vitória Sobierai Cardoso foi encontrada morta com ferimentos de faca na última sexta-feira (24/4), em Cidade do Leste, no Paraguai. Natural de Chapecó, a jovem havia morado por anos em Navegantes antes de se mudar recentemente para o país vizinho, onde cursava medicina.

O corpo foi encaminhado para autópsia em Assunção, onde exames devem confirmar oficialmente a causa da morte. O principal suspeito do crime, tratado como feminicídio, é o ex-namorado da vítima, Vitor Rangel Aguiar, também estudante de medicina, que está foragido. As informações foram divulgadas pelo portal g1.

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De acordo com o Ministério Público do Paraguai, o corpo da estudante foi encontrado em um apartamento no bairro Obrero, com múltiplos ferimentos provocados por faca. A vítima dividia o imóvel com uma colega, que localizou o corpo.

O Ministério Público informou, no sábado (24/4), que deve formalizar um pedido de captura internacional contra o suspeito. Já existe, no entanto, um protocolo de prisão em nível nacional por feminicídio.

Durante as investigações, familiares do acusado foram contatados. O irmão de Vitor recebeu os investigadores no apartamento da família e teve o celular apreendido para auxiliar nas apurações. O caso conta com cooperação de autoridades brasileiras, com foco na localização e prisão do suspeito.