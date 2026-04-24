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SÃO PAULO

Ator é internado após ser espancado em ataque homofóbico em São Paulo

O dramaturgo Diego Summer estava caracterizado como drag queen quando foi atacado

O ator e bailarino Diego Summer, de 35 anos - (crédito: Reprodução / Instagram )
O ator e bailarino Diego Summer, de 35 anos - (crédito: Reprodução / Instagram )

O ator e bailarino Diego Summer, de 35 anos, foi espancado em um episódio de homofobia no último domingo (20/4), enquanto estava caracterizado como drag queen. O ataque ocorreu no bairro do Cambuci, na Zona Central de São Paulo (SP). 

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Segundo o deputado estadual suplente Agripino Magalhães Júnior (MDB-SP), o dramaturgo está internado no Hospital Santa Casa da Misericórdia de São Paulo. O caso veio à tona após uma publicação feita pelo parlamentar nas redes sociais. Magalhães compartilhou um relato de Summer sobre a situação. 

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Diego conta que, enquanto voltava para casa, encontrou-se com amigos e parou em frente a um estabalecimento, onde foi insultado por um indivíduo de forma preconceituosa. "A gente sabe que todos nós que somos pessoas LGBT, nessa sociedade, a gente não está segura nem em espaços que a gente pensa que está cuidando para ter um momento de lazer", lamentou.

Veja as postagens feitas por Agripino Magalhães Júnior sobre os ataques sofridos pelo bailarino Diego Summer: 

Outros agressores apareceram e espancaram Diego. O ataque só cessou quando a vítima perdeu a consciência. "Eu estou aqui nessa recuperação aqui na Santa Casa. Agradeço a todos pelas orações. Pelas vibrações de onde vocês estiverem e deixo aqui o meu sincero depoimento", acrescentou. Não há informações sobre os autores do crime. 

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) e aguarda resposta. Em caso de retorno, este texto será atualizado. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/04/2026 23:46
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