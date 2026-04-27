Catador de recicláveis é preso com granadas no bolso em Minas

Granadas e réplica de revólver foram apreendidos e o suspeito foi preso em flagrante em Governador Valadares (MG) - (crédito: PMMG/Divulgação)

Um catador de materiais recicláveis, de 23 anos, foi preso com duas granadas e a réplica de um revólver em Governador Valadares (MG), no Rio Doce, na madrugada desta segunda-feira (27/4).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os militares patrulhavam o Bairro Jardim Pérola, quando avistaram o rapaz.

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Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito ficou nervoso ao ver os policiais e apressou o passo. Os militares o abordaram e encontraram os itens em um dos bolsos do homem.

O catador contou à PM que trabalha em um lixão, onde encontrou os objetos há cerca de dois meses. Ele guardou os itens, mas disse que "quis aparecer" e "se mostrar" nesta madrugada, andando com os explosivos.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao hospital, pois estava com a testa machucada. De acordo com o catador, o filho dele arremessou um objeto contra ele na tarde de domingo.

Depois de ser atendido, ele foi encaminhado à delegacia junto dos materiais apreendidos.