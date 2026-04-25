Agrishow 2026 abre com foco em inovação e negócios no agro

A edição de 2026 mantém o foco em soluções voltadas à produtividade, sustentabilidade e digitalização do campo, refletindo as demandas de diferentes perfis de produtores , da agricultura familiar às grandes operações. - (crédito: Agrishow assessoria)

A 31ª edição da Agrishow começa oficialmente neste domingo (27/4), em Ribeirão Preto (SP). O evento é a principal vitrine de tecnologia para o agronegócio na América Latina. Com mais de 800 expositores distribuídos em uma área de 520 mil metros quadrados, a organização projeta a presença de cerca de 197 mil visitantes ao longo dos cinco dias de programação.



A feira reúne empresas nacionais e internacionais. A edição de 2026 mantém o foco em soluções voltadas a produtividade, sustentabilidade e digitalização do campo, refletindo as demandas de diferentes perfis de produtores, da agricultura familiar às grandes operações.

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Sob o tema “A força de nossas raízes”, o evento busca destacar a trajetória do agronegócio brasileiro e sua evolução tecnológica. Para o presidente da feira, João Carlos Marchesan, o contato direto com inovações e práticas de gestão é um dos diferenciais. “A Agrishow permite que o público tenha contato direto com soluções que impactam a produtividade, a gestão e a competitividade no campo, além de abrir portas para parcerias comerciais e trocas técnicas com outros mercados”, afirma.

A feira aposta em experiências voltadas à geração de negócios e à troca de conhecimento. Entre os destaques está o Agrishow Labs, espaço dedicado a startups e empresas de base tecnológica, que apresentam ferramentas voltadas à eficiência e gestão rural. A iniciativa conta com apoio de organizações como Timber Agriculture, PwC Agtech Innovation, Supera e Sebrae.

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Outro ponto de encontro é o Lounge dos Embaixadores, que promove networking entre profissionais e influenciadores do setor, além de debates sobre tendências e desafios do agro. Já o Pavilhão de Produtores Artesanais valoriza pequenos produtores, aproximando o público de produtos que carregam identidade regional e tradição.

A programação inclui ainda rodadas internacionais de negócios e a participação de delegações estrangeiras, reforçando a inserção do Brasil no mercado global. Países como Estados Unidos, China, Holanda, Índia e Espanha estão entre os representados nesta edição.

Realizada até 1º de maio, das 8h às 18h, a Agrishow também amplia espaços temáticos, como o Agrishow Pra Elas, voltado à participação feminina no agronegócio, acompanhando o crescimento da presença de mulheres no setor.