Banco do Brasil lança pagamento de boletos via Pix para empresas

O Banco do Brasil iniciou, nesta terça-feira (28/4), um programa que permite o pagamento automático de faturas mensais via Pix. - (crédito: Arquivo/AgÃªncia Brasil)

O Banco do Brasil iniciou, nesta terça-feira (28/4), um novo programa para empresas que permite o Boleto com Pix Automático. A solução promete inovar os meios de pagamento, combinando tecnologia, simplicidade.

A ferramenta permite que contas recorrentes, como mensalidades e faturas, sejam pagas automaticamente, sem que o cliente precise autorizar a cobrança todo mês. Na prática, o cliente faz uma autorização única por meio de um QR Code.

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Depois disso, os próximos boletos passam a ser pagos automaticamente na data de vencimento. O pagamento pode ser feito tanto via Pix quanto pelo código de barras tradicional, de acordo com a preferência do usuário. O serviço funciona para clientes de qualquer banco, ou seja, não é necessário ter conta no Banco do Brasil para utilizar a novidade.

Para as empresas, a solução promete reduzir custos e simplificar a gestão financeira isso porque o sistema aproveita a estrutura já existente dos boletos, mantendo recursos como cobrança de juros, multa e possibilidade de negativação em caso de atraso. Além disso, facilita o controle dos recebimentos e melhora a previsibilidade do fluxo de caixa.

Segundo o vice-presidente de Gestão Financeira do banco, Geovanne Tobias, a novidade reforça o papel da instituição na inovação dos meios de pagamento. “É uma solução que torna a jornada de pagamento mais simples para os clientes e mais eficiente para as empresas”, afirmou.

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A Equatorial Energia foi a primeira empresa a adotar o novo modelo. Neste início, o serviço está disponível para clientes nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá. A previsão é que a ferramenta seja expandida para outras regiões, como Goiás e Rio Grande do Sul, nos próximos meses.

Por enquanto, o Boleto com Pix Automático está disponível apenas para empresas que utilizam a API de cobrança do Banco do Brasil. A expectativa do Banco é que o serviço seja ampliado gradualmente.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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