Câmara de Recife rejeita título de cidadão para Wagner Moura

O PDL foi protocolado em 12 de janeiro, um dia após Wagner conquistar o Globo de Ouro pela atuação em O Agente Secreto - (crédito: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1)

A Câmara Municipal de Recife rejeitou o pedido de concessão do título de cidadão recifense para o ator Wagner Moura. O projeto, de autoria do vereador Carlos Muniz (PSB-PE), não alcançou o mínimo de 23 votos favoráveis na votação, que ocorreu na segunda-feira (27/4).

Ao todo, 16 vereadores votaram a favor da medida e sete foram contrários. Apenas 23 membros do legislativo municipal estavam presentes na sessão.

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O Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2026 foi protocolado em 12 de janeiro, um dia após Wagner conquistar o Globo de Ouro pela atuação em O Agente Secreto. No texto, Carlos Muniz ressalta a campanha internacional do longa, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional e concorreu ao Oscar.

“O filme também expõe elementos culturais recifenses, como o tradicional Carnaval de Rua e Lendas Urbanas da capital pernambucana, levando a Cultura do Recife ao patamar de maior prestígio do Cinema Internacional”, diz o PDL.

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Na votação, vereadores contrários alegaram que a concessão do título era superfluo diante das demandas locais e criticaram até mesmo o posicionamento político do ator. “Se o título fosse para Capitão Nascimento [personagem do ator em Tropa de Elite],eu votaria sim, mas como é para Wagner Moura, eu volto não”, declarou o vereador Gilson Machado Filho (PL-PE). “Porque ele, que é um grande ator, por sinal, utiliza do mais alto escalão da cultura brasileira para atacar politicamente seus adversários políticos, então isso daí eu não compactuo e acho que ele não ali ele não tá na posição de fazer isso”.

O PDL que concedia o título a Wagner foi votado junto ao projeto que condecorar a secretária Municipal de Saúde, Luciana Albuquerque, com a Medalha de Mérito José Mariano. A proposição também não atingiu o número mínimo de votos a favor.