Operação contra braço financeiro do CV tem Oruam e familiares como alvos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira (29) nova fase da Operação Contenção, que tem o rapper Oruam e familiares como alvos, mas nenhum foi localizado. O artista, sua mãe, Márcia Gama, e o irmão, Lucca Nepomuceno, são considerados foragidos.
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De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a ofensiva tinha como objetivo desarticular o braço financeiro da facção no Rio responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
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Além dos mandados de prisão — com uma pessoa detida até o momento —, os agentes cumprem buscas e apreensões em endereços na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.
As investigações duraram pouco mais de um ano e permitiram identificar e mapear a estrutura financeira da organização criminosa. A polícia identificou a participação de diversos integrantes, incluindo operadores responsáveis por intermediar transações sucessivas com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
Durante as apurações, os agentes rastrearam diálogos entre o traficante Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, e um miliciano. Em uma das conversas, a investigação revelou a influência de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como liderança central da facção, mesmo após quase três décadas de prisão.
A operação é destacada como uma das principais ofensivas do Governo do Rio de Janeiro para conter o avanço territorial do Comando Vermelho, com foco na desarticulação da estrutura financeira da facção.
Desde o início da operação, mais de 300 pessoas foram presas e outros 136 criminosos morreram em confrontos. As ações também resultaram na apreensão de mais de 470 armas, entre elas 190 fuzis, além de mais de 51 mil munições.
*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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