Morre Giovanna Kupfer, fundadora da Giovanna Baby, aos 79 anos

A empresária e fundadora da marca de cosméticos Giovanna Baby, Jeanette Kupfer, mais conhecida como Giovanna Kupfer - (crédito: Reprodução / Instagram )

Morreu, na última segunda-feira (27/4), a empresária e fundadora da marca de cosméticos Giovanna Baby, Jeanette Kupfer, mais conhecida como Giovanna Kupfer, aos 79 anos. A morte foi informada por uma de suas três filhas, Mariana, por meio das redes sociais. A causa do óbito não foi confirmada.

Em publicação nas redes, Mariana diz que, apesar das dores do luto, afirmou estar compromissada em "honrar o legado" da mãe. "É assim que vou lembrar de você. Linda, a frente do seu tempo, forte e maravilhosa", destacou (veja o texto de despedida completo ao final desta matéria).

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Veja a postagem feita pela filha de Giovanna, Mariana, nas redes sociais:

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História de vida começou em Roma, mas foi parar em São Paulo

Filha de poloneses, Jeanette nasceu em Roma, capital da Itália. Em razão do trabalho do pai que, no pós-guerra, trabalhou para a Organização das Nações Unidas (ONU), morou também nos Estados Unidos, antes de desembarcar em São Paulo. A chegada ao Brasil aconteceu aos 14 anos. Na capital paulista, estudou artes plásticas. Foi nesta área em que trabalhou como professora infantil e fez outros trabalhos voltados ao público em questão.

O nascimento das filhas despertou a ideia de criar roupas para elas. A partir daí, veio o projeto de criar a marca Giovanna Baby, lançada em 1974. Era, antes de tudo, uma loja destinada a vender roupas para crianças.

O grande diferencial estava, além da qualidade, no cheiro das peças de roupa. O perfume, com aroma de lavanda, era desenvolvido na Suíça. Com isso, veio a entrada no ramo da perfumaria. A marca veio a se tornar como a pioneira do body splash no Brasil. Vendida após chegar a declarar falência em 1997, a Giovanna Baby é atualmente gerenciada pelo grupo Nutriex. Desde a negociação para vender a própria criação, Giovanna manteve vida pública reservada.

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Em nota enviada ao portal Terra, a empresa Giovanna Baby lamentou a morte da fundadora. "Neste momento de luto, nos solidarizamos com familiares, amigos e todos que tiveram sua trajetória impactada por Giovanna Kupfer, reconhecendo sua contribuição inicial para a construção de um nome que segue vivo, em constante evolução. Que sua memória siga viva na origem de tudo aquilo que continua a crescer, evoluir e inspirar", escreveu.

O Correio tenta contato com a marca para saber mais detalhes sobre a manifestação. Em caso de retorno, esta matéria será atualizada.

Confira o texto completo publicado por Mariana nas redes:

"É assim que vou lembrar de você. Linda, a frente do seu tempo, forte e maravilhosa.

Vc criou 3 filhas lindas, perdeu sua mãe aos 13 anos e passou a vida dedicada a criar uma marca e mudar o mundo.

Sou muito grata por todos os seus ensinamentos, por tudo que fez pelas filhas. Seguiremos unidas e honraremos seu legado.

Certa do nosso reencontro um dia. Agora com a certeza de que vc e o papai cuidarão da gente lá de cima.

Te amo mãe. Te amo demais.

Estou dilacerada, coração destroçado. Mas faremos de tudo pra honrar sua memória. Descanse em paz".