Nordeste e região Sul têm alerta para temporais; número de desabrigados sobe

As chuvas que vem assolando o Brasil desde essa sexta-feira (1°/5), deve seguir até o fim deste sábado (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de chuvas intensas em Estados do Nordeste. Tempestades na região deixaram ao menos quatro mortos em Pernambuco e dois na Paraíba. A previsão é de temporais entre 50 e 100mm no dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

O Inmet também listou áreas no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí como de risco. O alerta do instituto é valido até às 23h59min deste sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A região Sul está em alerta vermelho desde a manhã de sexta-feira, 1º. Segundo o Inmet, há grande perigo de tempestade neste sábado, com ventos superiores a 100 km/h e chuvas com volume acima de 60mm por hora. Por causa das chuvas, a Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para risco moderado de deslizamentos em várias regiões do Estado. Em Porto Alegre, o alerta é válido até a noite deste sábado.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais Brasil Mãe e filho morrem após desabamento em Recife; alerta para chuvas é máximo

Mãe e filho morrem após desabamento em Recife; alerta para chuvas é máximo Brasil Padre Roger Luis da Silva é o novo presidente da Canção Nova

Padre Roger Luis da Silva é o novo presidente da Canção Nova Brasil Três adolescentes são apreendidos por estupro coletivo de duas crianças