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CHUVAS

Nordeste e região Sul têm alerta para temporais; número de desabrigados sobe

Tempestades na região deixaram ao menos quatro mortos em Pernambuco e dois na Paraíba

Excesso de chuvas gera risco de corte de energia elétrica e alagamentos - (crédito: Reprodução/Defesa Civil-PE)
Excesso de chuvas gera risco de corte de energia elétrica e alagamentos - (crédito: Reprodução/Defesa Civil-PE)

As chuvas que vem assolando o Brasil desde essa sexta-feira (1°/5), deve seguir até o fim deste sábado (2). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de chuvas intensas em Estados do Nordeste. Tempestades na região deixaram ao menos quatro mortos em Pernambuco e dois na Paraíba. A previsão é de temporais entre 50 e 100mm no dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica e alagamentos.

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O Inmet também listou áreas no Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí como de risco. O alerta do instituto é valido até às 23h59min deste sábado.

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A região Sul está em alerta vermelho desde a manhã de sexta-feira, 1º. Segundo o Inmet, há grande perigo de tempestade neste sábado, com ventos superiores a 100 km/h e chuvas com volume acima de 60mm por hora. Por causa das chuvas, a Defesa Civil Estadual do Rio Grande do Sul emitiu um aviso para risco moderado de deslizamentos em várias regiões do Estado. Em Porto Alegre, o alerta é válido até a noite deste sábado.

*Com informações da Agência Estado

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 02/05/2026 19:58 / atualizado em 02/05/2026 20:21
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