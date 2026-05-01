Mãe e filho morrem após desabamento em Recife; alerta para chuvas é máximo

Alagamento na região de Recife: capital está em alerta máximo para chuvas - (crédito: PRF/Divulgação/Agência Brasil)

O prefeito de Recife, Victor Marques (PCdoB), confirmou na tarde desta terça-feira (1°/5) que uma mãe e um filho morreram em decorrência de um deslizamento na região de Dois Unidos, na Grande Recife, em Pernambuco. A capital, ainda segundo informações do prefeito, está em alerta máximo para chuvas.

O Corpo de Bombeiros do estado informou ao portal Uol, que outras duas pessoas teriam morrido no bairro de Passarinho, também na Grande Recife, por decorrência de deslizamento de terras.

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De acordo com o último boletim, divulgado pela Defesa Civil estadual, nesta sexta-feira (1º), às 12h, o estado de Pernambuco está com sete municípios em alerta e teve registros expressivos de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, em milímetros (mm), com destaque para as seguintes cidades: Goiana (181 mm), Abreu e Lima (144,8 mm), Paulista (142,9 mm), Igarassu (140,5 mm), Condado (129,6 mm), Itaquitinga (120,8 mm) e Itambé (117,6 mm). Em Recife, foram registrados pontos de alagamento.

Ajuda da Defesa Civil Nacional

Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram, nesta sexta-feira (1º), para apoiar o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. A decisão foi dada pelo Governo após contato com as autoridades locais. As equipes atuarão em conjunto com as defesas civis, estaduais e municipais. A determinação foi anunciada mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e com o prefeito do Recife, Vitor Marques, para orientar sobre as providências necessárias para o reconhecimento sumário da situação de emergência.

*Com informações da Agência Brasil