Padre Roger Luis da Silva é o novo presidente da Canção Nova

Natural de Itaperuna (RJ), o padre Roger é membro da comunidade desde 2000 - (crédito: Comunicação Institucional Canção Nova)

O padre Roger Luis da Silva é o novo presidente da Comunidade Canção Nova (CCN). A escolha ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º/5), durante a 16ª Assembleia Geral, realizada em Lavrinhas, no interior de São Paulo. A nova gestão terá mandato de cinco anos, estendendo-se até 2031.

O novo líder sucede ao padre Wagner Ferreira, eleito em 2023 após o falecimento do fundador, monsenhor Jonas Abib. A eleição seguiu as normas da Igreja para mandatos em órgãos de governo central. Além da presidência, a assembleia definirá os ocupantes dos cargos de vice-presidente, formador-geral, secretário e ecônomo, além dos representantes de clérigos, casais e celibatários.

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Trajetória religiosa

Natural de Itaperuna (RJ), o padre Roger é membro da comunidade desde 2000 e acumula passagens por missões em Cachoeira Paulista (SP), Palmas (TO) e Brasília (DF). Graduado em Filosofia e Teologia, o sacerdote já desempenhou funções cruciais como reitor de seminário e conselheiro.