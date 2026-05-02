Nuvem do "apocalipse" assusta banhistas no litoral de São Paulo

Uma nuvem "do apocalipse" assustou banhistas no começo da tarde deste sábado (2/5), em Bertioga, no litoral de São Paulo. O fenômeno, contudo, não precisa ser temido. Segundo especialistas, a nuvem está relacionada à aproximação de frentes frias.

"É (uma nuvem) bastante comum no Brasil e, geralmente, ela se forma em deslocamentos de frentes frias", disse Guilherme Alves, meteorologista da FieldPro.

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Segundo ele, são nuvens marcadas por ter uma parte mais alongada entre a base e o topo, o que a torna bastante característica. "Difere um pouco da (nuvem) rolo, que está associada a outros eventos meteorológicos (como mudanças de direção dos ventos)", afirmou Alves.

Nuvem apocalíptica no litoral de São Paulo.



Mudança de tempo pega turistas de surpresa. Registro é de Riviera de São Lourenço. pic.twitter.com/6Bv6JCMC0D — Julio Schneider ???????????????? (@juliovschneider) May 2, 2026





Por que exatamente uma nuvem assim apareceu?

De acordo com a meteorologista Heloisa Pereira Nóbrega, os dados disponíveis até o momento indicam que o fenômeno foi causada pela passagem de uma frente fria pela costa paulista, que agora está estacionada na altura do Rio de Janeiro.

"Após a sua passagem, uma área de alta pressão fez com que os ventos continuassem soprando do mar para o continente, trazendo muito ar úmido", disse.