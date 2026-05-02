Mega-Sena, Quina, Lotofácil: os resultados das loterias deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (2/5), cinco loterias: os concursos 3003 da Mega-Sena; o 7015 da Quina; o 3675 da Lotofácil; 351 da +Milionária; e o 1208 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
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Mega-Sena
A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-24-27-37-47-55.
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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04-13-52-53-55.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
+Milionária
A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 38 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 05-08-23-29-34-42. Os trevos sorteados foram: 5-6.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
Dia de Sorte
Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-21-22-23-24-26-31. O mês da sorte é outubro.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
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