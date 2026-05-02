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LOTERIAS

Mega-Sena, Quina, Lotofácil: os resultados das loterias deste sábado

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Será que você deu sorte neste sábado (2/5) - (crédito: reprodução)
Será que você deu sorte neste sábado (2/5) - (crédito: reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (2/5), cinco loterias: os concursos 3003 da Mega-Sena; o 7015 da Quina; o 3675 da Lotofácil; 351 da +Milionária;  e o 1208 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-24-27-37-47-55.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-05-07-08-10-12-13-15-17-18-19-23-24.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04-13-52-53-55.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 38 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 05-08-23-29-34-42. Os trevos sorteados foram: 5-6.
A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-21-22-23-24-26-31. O mês da sorte é outubro.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 02/05/2026 21:24 / atualizado em 02/05/2026 21:46
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