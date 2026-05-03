Vídeo flagra lutador espancando enteado em Belo Horizonte

O suspeito disse que em uma próxima ocasião, "faria direito" e poderia até matar, além de dizer que voltaria a cometer as agressões por acreditar que ficaria pouco tempo preso - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o lutador Alexandre Henrique Moreira Hollerbach, de 30 anos, agride o enteado, um adolescente de 13 anos, no bairro Copacabana, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O caso ocorreu na última sexta-feira (1º/5).

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Segundo as informações, o adolescente teve fratura na mandíbula em decorrência das agressões. As imagens foram borradas para preservar a identidade do menor e a gravidade do ocorrido. O suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia realizada neste domingo (3/5).

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Na decisão, a juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira destacou que, além das agressões, o homem teria ameaçado o enteado e a esposa. Conforme o registro, ele afirmou que, em uma próxima ocasião, “faria direito” e poderia até matar, além de dizer que voltaria a cometer as agressões por acreditar que ficaria pouco tempo preso.

“Deste modo, entendo que a integridade física das vítimas e a própria ordem pública somente restarão resguardadas com a medida excepcional da prisão preventiva”, diz o documento.

Relembre o caso

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na sexta-feira Hollerbach pediu que o enteado limpasse fezes de cachorros que estavam no quintal da casa onde moram. O homem não gostou de como a tarefa foi feita e passou a agredir o enteado com socos e chutes, chegando a esfregar o rosto do adolescente contra o chão.

A mãe da vítima, que passou por uma cirurgia no abdômen na quinta-feira (30/4), tentou intervir, mas o homem a impediu e a ameaçou de morte. Mesmo sob ameaça, ela chamou a polícia.

Quando a PM chegou, o autor ameaçou os policiais, afirmando ser lutador de muay thai e taekwondo, e quebrou objetos da casa antes de ser contido e preso em flagrante por homicídio tentado, infração contra criança e adolescente, maus-tratos e violência doméstica.

O enteado apresentava marcas de agressão por todo o corpo, fratura na mandíbula e lesão no olho esquerdo, que afetou a visão. Ele foi levado para a UPA Venda Nova, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Odilon Behrens, onde foi encaminhado às pressas para a realização de um exame de tomografia.

Aos policiais, o adolescente afirmou que este não é um episódio isolado e que o padrasto já usou vassoura e rodo para praticar as agressões. A mãe, que está com o agressor há cerca de oito anos, também confirmou já ter sido agredida anteriormente. Ambos tinham medo de denunciá-lo por receio de represálias.