Mulher mata companheiro a facadas e alega legítima defesa

Casa onde o homem de 63 anos foi esfaqueado pela companheira no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

Uma mulher de 33 anos foi presa por ter matado a facadas o companheiro, de 63, no Bairro Flávio Marques Lisboa, no Barreiro, na tarde desse sábado (2/5).

O crime ocorreu por volta das 16h30. Logo depois de desferir as facadas, a suspeita fugiu do imóvel.

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Quando a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chegou ao endereço, a vítima estava caída no corredor da casa, já em estado grave devido à perda de sangue por múltiplas perfurações.

A faca que seria a arma do crime por conter manchas de sangue foi encontrada e apreendida.

Como a polícia conseguiu capturar a suspeita?

A suspeita foi rapidamente localizada e detida pelas equipes do Grupo Especializado em Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) do 41º Batalhão da PMMG, que patrulhavam a região.

Em paralelo, a vítima, em intenso sangramento, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Júlia Kubitschek, que fica a apenas 2.500 metros da casa. Ainda assim, o homem de 63 anos morreu.

Após ser presa, a mulher alegou aos policiais que a motivação para o crime seria uma reação a agressões que vinha sofrendo por parte do companheiro em outras ocasiões.

Ela apresentava escoriações leves pelo corpo, o que a levou a ser encaminhada para atendimento médico antes de ser entregue às autoridades judiciárias.

O local da ocorrência fica próximo à movimentada Avenida Waldyr Soeiro Emrich (Via do Minério) e aos arredores da comunidade Vila Cemig.

O caso foi formalizado na delegacia de plantão do Barreiro, onde ela foi autuada em flagrante por homicídio.

O trabalho das forças de segurança envolveu o isolamento imediato da área pela Polícia Militar, o socorro de urgência realizado pelos próprios militares na tentativa de salvar a vida do idoso e a atuação da Polícia Civil na coleta de evidências.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) depois da confirmação do óbito no hospital, enquanto a investigação agora busca confirmar o histórico de violência doméstica citado pela autora para compor o inquérito policial.

Facadas no Barreiro

Acionamento da PMMG: militares chegam ao imóvel no Bairro Flávio Marques Lisboa após o crime.

militares chegam ao imóvel no Bairro Flávio Marques Lisboa após o crime. Socorro da vítima: encaminhamento imediato ao Hospital Júlia Kubitschek pelos policiais.

encaminhamento imediato ao Hospital Júlia Kubitschek pelos policiais. Prisão da suspeita: localização da autora pelas equipes do GEPAR em patrulhamento.

localização da autora pelas equipes do GEPAR em patrulhamento. Perícia técnica: apreensão da arma do crime e isolamento da área pela Polícia Civil.

apreensão da arma do crime e isolamento da área pela Polícia Civil. Formalização do flagrante: registro da ocorrência na delegacia de plantão do Barreiro.

Denúncia e proteção à mulher