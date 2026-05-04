Avião cai e bate em prédio de três andares em BH; piloto morreu na hora

Até o momento não há infoamções sobre feridos - (crédito: Reprodução/Redes Socias)

Um avião de pequeno porte caiu no bairro Silveira, na região Nordeste de Belo Horizonte (MG), nesta segunda-feira (4/5), após atingir um prédio de três andares. Duas pessoas morerram.

Segundo as primeiras informações, a aeronave, um bimotor de pequeno porte, colidiu contra o edifício na Rua Ilacir Pereira Lima, na altura do número 667, em frente ao supermercado EPA, e ficou pendurado no muro do imóvel, com parte da fuselagem no estacionamento do centro de compras.

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Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foram enviadas ao local. A Polícia Militar de Minas Gerais isololou a área para o trabalho das equipes de resgate e perícia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia cinco ocupantes na aeronave. O piloto ficou preso às ferragens e morreu no local. Os outros quatro passageiros foram socorridos em estado grave.