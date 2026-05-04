Fifarma reúne autoridades da saúde latinoamericana, com a presença de Padilha

Na terça, dia que conta com a participação de Padilha, os especialistas debatem temas em torno da saúde como motor de desenvolvimento. - (crédito: Rafael Nascimento/MS)

A partir desta terça-feira (5/5), profissionais de referência em saúde de toda a América Latina se reúnem em Brasília para o Fifarma Annual Summit 2026. O evento, promovido pela Federação da Indústria Farmacêutica da América Latina (Fifarma), conta com a presença do ministro da Saúde Alexandre Padilha, que participa da abertura oficial.

O encontro discute os novos desafios e oportunidades para a saúde no cenário latinoamericano, com temas centrais que norteiam cada dia de evento. Na terça, dia que conta com a participação de Padilha, os especialistas debatem temas em torno da saúde como motor de desenvolvimento.

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Quando a inovação não chega a tempo: o custo da espera é o assunto central da quarta-feira (6/5), que discute as lacunas nos sistemas de saúde e agências regulatórias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também marca presença, com o assessor de Assuntos Internacionais, Augusto Geyer.

Participam também autoridades de saúde públicas internacionais, como o ministro da Saúde de Cantabria, na Espanha, Cesar Pascual, e o ex-ministro da Saúde do Chile Enrique Paris.

O presidente da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Renato Porto, e executivos da entidade contribuem em diferentes paineis. Nesta segunda-feira (4/5), Porto esteve no Correio Braziliense para o debate Propriedade Intelectual na Agenda Pública: O que está em jogo para a Saúde?. O evento, uma parceria com a Interfarma, discute o papel estratégico da propriedade intelectual no desenvolvimento de novas tecnologias, no acesso a medicamentos e na sustentabilidade dos sistemas de saúde.