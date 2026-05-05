Especialista em aviação comenta hipóteses sobre queda de avião em BH

O avião monomotor saiu do Aeroporto da Pampulha e seguia para São Paulo. Após a decolagem, a aeronave perdeu força e atingiu um prédio no Bairro Silveira, em BH - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O youtuber Lito Sousa, mecânico de aviação e especialista em segurança aérea com mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram, comentou sobre o acidente envolvendo um avião monomotor em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (4/5), e apontou possíveis cenários para o ocorrido, com base nas imagens já divulgadas.

Segundo ele, ainda não é possível cravar a causa da queda, mas os registros visuais ajudam a levantar hipóteses. “O que existe de fato são as imagens gravadas que mostram a aeronave ‘pendurada’ no motor, mas sem ganhar altura. E mostram também que em alguns momentos há uma elevação do nariz para tentar ganhar altura, mas logo em seguida o nariz desce”, explicou.

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Lito também destacou que, ao realizar uma curva, o comportamento da aeronave pode ter contribuído para a perda de sustentação. “Ao fazer uma curva à esquerda, a força de sustentação diminui e então ocorre o afundamento da aeronave, que colide com o prédio”, afirmou.

Outro ponto levantado pelo especialista envolve as condições de decolagem no Aeroporto da Pampulha. De acordo com ele, a altitude do local interfere diretamente no desempenho da aeronave. “Um avião decolando de uma pista alta como Pampulha possui uma diminuição em sua performance de subida, porque o ar é menos denso conforme a altitude aumenta”, disse.

Ele ressaltou ainda a importância do cálculo correto de peso e balanceamento antes da decolagem, destacando que ainda não se sabe o volume de bagagem no monomotor. “Sempre deve ser feito um cálculo de peso e balanceamento do avião e de distância de decolagem para saber o quanto de peso você pode colocar dentro antes de decolar. Um avião acima do peso pode exibir aquele comportamento que foi visto nas imagens”, pontuou.

Apesar disso, Lito alertou que outros fatores também podem levar ao mesmo tipo de situação, mesmo sem excesso de carga. “Porém, um avião completamente dentro do peso e até leve pode exibir aquele mesmo comportamento se houver a falha de um cilindro, de um magneto ou se o combustível estiver adulterado”, explicou. O magneto de avião é um sistema de ignição autônomo e de alta tensão que gera faíscas para as velas do motor a pistão.

Por fim, o especialista reforçou que qualquer conclusão definitiva depende das investigações oficiais. “Como não se sabe exatamente nada sobre as circunstâncias, nada se pode afirmar sobre as causas”, concluiu.

Três mortos no acidente

Entre os mortos estão o médico veterinário Fernando Moreira Souto, de 36 anos, filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT). Fernando estava no assento ao lado do piloto, Wellinton de Oliveira Pereira, de 34 anos, que também morreu. O empresário Leonardo Berganholi Martins, de 50 anos, foi resgatado com vida, mas teve a morte confirmada no Hospital João XXIII no início da noite. Foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar o filho de Leonardo, Arthur Schaper Berganholi, de 25 anos, e Hemerson Cleiton Almeida Souza, de 53 anos, gerente financeiro da empresa de Leonardo, que seguem internados.

Conforme registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979. O proprietário é Flávio Loureiro Salgueiro. O avião tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto.

A aeronave havia saído de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com destino a São Paulo, e fez uma parada no Aeroporto da Pampulha antes de seguir viagem. Na escala em Belo Horizonte, duas passageiras desembarcaram e outra pessoa embarcou, segundo informado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Pouco depois da decolagem, registrada às 12h16, o piloto relatou dificuldades para ganhar altitude. Segundo informações da NAV Brasil, responsável pelo controle do espaço aéreo, o comandante chegou a emitir um alerta de emergência (mayday), informando falhas críticas. A torre de controle orientou o retorno imediato ao aeroporto, mas não houve resposta. O último contato indica que o piloto ainda tentava recuperar altura.