Suspeito de matar estudante de medicina no Paraguai se entrega à polícia

Suspeito confirmou que monitorou o telefone da vítima antes do crime - (crédito: Reprodução redes sociais)

Vitor Rangel Aguiar, 27 anos, se entregou à polícia nesta segunda-feira (4/5), em São Luís, no Maranhão. Ele é suspeito de matar a estudante de medicina Julia Vitória Sobierai Cardoso, 22 anos, no Paraguai e estava foragido desde 24 de abril.

De acordo com o portal g1, ele se apresentou no Departamento de Feminicídio da capital maranhense, acompanhado por advogados. Em depoimento de mais de três horas, Vitor Rangel afirmou que estava inconformado com o término no relacionamento com a jovem.

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O Correio tenta contato com o Tribunal de Justiça do Maranhã (TJMA) e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para buscar mais informações sobre a investigação contra Vitor Aguiar. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

O suspeito também disse que monitorava o telefone da vítima e, sem que ela soubesse, tinha as chaves da casa onde ela morava Vitor também confessou que assassinou Julia Vitória com mais de 60 golpes de tesoura e faca. Ele não soube especificar o passo a passo do crime por ter tido “lapsos de memória”, segundo Wanda Moura, chefe do Departamento de Feminicídio.

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Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Julia Vitória vivia no Paraguai desde 2025. Ela cursava medicina na Universidad de la Integración de las Américas (Unida) e planejava se tornar pediatra. Julia foi assassinada no apartamento que dividia com uma amiga, em Cidade del Este.