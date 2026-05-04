Avião caiu cinco minutos depois de decolar do Aeroporto da Pampulha

O avião de pequeno porte que caiu no início da tarde desta segunda-feira (4/5), no bairro Silveira, Região Nordeste em Belo Horizonte, permaneceu no ar por cerca de cinco minutos antes da colisão.
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A aeronave decolou do Aeroporto da Pampulha às 12h16 e caiu cerca de cinco minutos depois, após atingir um prédio de três andares na Rua Ilacir Pereira Lima. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h21.
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Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto e o copiloto morreram no local. Outras três ficaram gravemente feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII.
Com o impacto, parte da aeronave caiu dentro do terreno do prédio, enquanto outra parte ficou no estacionamento de um centro comercial em frente.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o modelo é um EMB-721C, fabricado em 1979, com capacidade para até cinco passageiros, além do piloto. O proprietário é Flavio Loureiro Salgueiro.