InícioBrasil
TRÁFICO DE DROGAS

Idosa de 73 anos é presa com 120 papelotes de cocaína

Além da mulher, que era dona de um comércio em que a droga era vendida, um homem de 48 anos também foi detido pela PM

Idosa de 73 anos é presa com 120 papelotes de cocaína - (crédito: Leo Soares/Divulgação)
Idosa de 73 anos é presa com 120 papelotes de cocaína - (crédito: Leo Soares/Divulgação)

Uma idosa de 73 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira (4/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, a mulher é apontada como a responsável por um ponto de venda de entorpecentes que funcionava em um estabelecimento comercial de sua propriedade.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A prisão ocorreu após denúncias e monitoramento do local, que fica no Bairro Tibery. As primeiras denúncias datam de 2022.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Saiba Mais

Ao chegarem ao endereço, os militares perceberam uma movimentação suspeita e acionaram a equipe com cães farejadores. Durante as buscas, foram encontrados cerca de 120 papelotes de cocaína prontos para venda, além de R$ 2,1 mil em dinheiro, cadernos com anotações típicas do tráfico e um celular.

Um homem de 48 anos, que também estava no local, afirmou ser o dono da droga. Ainda assim, ele e a idosa foram detidos. De acordo com a PM, a mulher era a responsável pelo estabelecimento e alvo central das denúncias.

Os dois suspeitos não têm antecedentes criminais e foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil e ambos são acusados de tráfico de drogas.

  • Google Discover Icon
VL
VL

Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas

Por Vinicius Lemos - Especial para o EM - Estado de Minas
postado em 05/05/2026 18:27
SIGA
x