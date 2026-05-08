O que se sabe sobre o recolhimento de produtos da Ypê pela Anvisa

O número do lote pode ser encontrado na embalagem, geralmente na parte inferior do frasco, próximo à tampa ou abaixo do rótulo. A identificação costuma aparecer acompanhada das letras "L" ou "Lote". - (crédito: Ekaterina Pereslavtseva)

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de determinar o recolhimento de dezenas de produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores da marca. A medida envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, responsável pela marca, após uma inspeção identificar falhas consideradas graves nos sistemas de controle de qualidade da empresa.

Segundo a agência, os problemas encontrados na fábrica localizada em Amparo, interior de São Paulo, indicam risco de contaminação microbiológica nos produtos. Apesar disso, a Anvisa ainda não informou quais microrganismos poderiam estar presentes nem detalhou os possíveis impactos à saúde dos consumidores.

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Como identificar os lotes recolhidos

O número do lote pode ser encontrado na embalagem, geralmente na parte inferior do frasco, próximo à tampa ou abaixo do rótulo. A identificação costuma aparecer acompanhada das letras “L” ou “Lote”.

Se o último número do código for 1, o item faz parte dos lotes suspensos pela Anvisa.

A orientação da agência é para que o consumidor interrompa imediatamente o uso do produto e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.

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O que motivou a decisão

A medida foi tomada após uma inspeção de quatro dias realizada pela Anvisa na unidade fabril da empresa. Segundo o órgão, foram constatados “descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo”.

A agência apontou falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle sanitário, o que comprometeria as Boas Práticas de Fabricação exigidas para esse tipo de produto.

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O que significa risco de contaminação microbiológica

A contaminação microbiológica acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos indesejados passam a estar presentes em produtos de uso doméstico.

Dependendo do tipo de contaminação, o contato pode provocar irritações, alergias ou outros problemas de saúde, principalmente em pessoas mais sensíveis. Até o momento, porém, a Anvisa não informou se houve registro de consumidores afetados.

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Quais produtos foram afetados

A determinação vale apenas para itens fabricados em lotes cuja numeração termina no número 1. A orientação é que consumidores verifiquem a identificação impressa nas embalagens, geralmente localizada na base do produto, próximo à tampa ou abaixo do rótulo.

Entre os itens atingidos estão:

Lava-louças

Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê Clear Care

Lava-louças Ypê Toque Suave

Lava-louças Concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas Líquido Ypê Express

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act

Lava-roupas Líquido Ypê Premium

Lava-roupas Tixan Maciez

Lava-roupas Tixan Primavera

Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetantes

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê