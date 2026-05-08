O que se sabe sobre o recolhimento de produtos da Ypê pela Anvisa

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de determinar o recolhimento de dezenas de produtos da Ypê levantou dúvidas entre consumidores da marca. A medida envolve detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes fabricados pela Química Amparo, responsável pela marca, após uma inspeção identificar falhas consideradas graves nos sistemas de controle de qualidade da empresa.
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Segundo a agência, os problemas encontrados na fábrica localizada em Amparo, interior de São Paulo, indicam risco de contaminação microbiológica nos produtos. Apesar disso, a Anvisa ainda não informou quais microrganismos poderiam estar presentes nem detalhou os possíveis impactos à saúde dos consumidores.
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Como identificar os lotes recolhidos
O número do lote pode ser encontrado na embalagem, geralmente na parte inferior do frasco, próximo à tampa ou abaixo do rótulo. A identificação costuma aparecer acompanhada das letras “L” ou “Lote”.
Se o último número do código for 1, o item faz parte dos lotes suspensos pela Anvisa.
A orientação da agência é para que o consumidor interrompa imediatamente o uso do produto e entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.
O que motivou a decisão
A medida foi tomada após uma inspeção de quatro dias realizada pela Anvisa na unidade fabril da empresa. Segundo o órgão, foram constatados “descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo”.
A agência apontou falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle sanitário, o que comprometeria as Boas Práticas de Fabricação exigidas para esse tipo de produto.
O que significa risco de contaminação microbiológica
A contaminação microbiológica acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos indesejados passam a estar presentes em produtos de uso doméstico.
Dependendo do tipo de contaminação, o contato pode provocar irritações, alergias ou outros problemas de saúde, principalmente em pessoas mais sensíveis. Até o momento, porém, a Anvisa não informou se houve registro de consumidores afetados.
Quais produtos foram afetados
A determinação vale apenas para itens fabricados em lotes cuja numeração termina no número 1. A orientação é que consumidores verifiquem a identificação impressa nas embalagens, geralmente localizada na base do produto, próximo à tampa ou abaixo do rótulo.
Entre os itens atingidos estão:
Lava-louças
- Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
Lava-roupas
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas Líquido Ypê Express
- Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas Líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Lava-roupas Tixan Power Act
Desinfetantes
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê
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