Ypê apresenta recurso e suspende efeitos de proibição da Anvisa

A decisão original previa, além do recolhimento, a interrupção da produção, comercialização, distribuição e uso desses produtos - (crédito: Reprodução/Ypê)

A Ypê informou nesta sexta-feira (8/5) que apresentou recurso administrativo contra a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que determinava a suspensão da fabricação e o recolhimento de produtos da marca, com numeração de lote terminada em 1. Com a medida, os efeitos da proibição ficam temporariamente suspensos até o julgamento do pedido.

Segundo a empresa, o recurso tem efeito suspensivo automático, o que interrompe, por ora, as restrições à fabricação e comercialização de categorias como lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes incluídos na decisão anterior.

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A fabricante diz que baseia esse entendimento no artigo 17 da RDC 266/2019 da própria agência.

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"Ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a Ypê reforça que a segurança dos seus consumidores é — e sempre será — sua maior prioridade", afirmou a empresa em nota.

A decisão original previa, além do recolhimento, a interrupção da produção, comercialização, distribuição e uso desses produtos.

A Ypê sustenta que a suspensão dos efeitos da medida está amparada no artigo 17 da RDC nº 266/2019 da própria agência reguladora. O recurso deverá ser analisado nos próximos dias pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

O recurso da Ypê deverá ser julgado nos próximos dias pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

Nota da Ypê

Em nota, a empresa destacou que a iniciativa busca apresentar novos subsídios técnicos e garantir a continuidade do diálogo com as autoridades sanitárias.

“A Ypê informa que apresentou na data de ontem um recurso perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, com o objetivo de reforçar os compromissos assumidos no seu Plano de Ação e Conformidade, e, ao mesmo tempo, apresentar esclarecimentos adicionais e subsídios técnicos relacionados à Resolução-RE n. 1.834/2026”, informou.

A fabricante acrescentou que, com o recurso, “a proibição de fabricar e comercializar produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes teve seus efeitos automaticamente suspensos até novo pronunciamento da agência”.

“Ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a Ypê reforça que a segurança dos seus consumidores é — e sempre será — sua maior prioridade”, concluiu a empresa.

A reportagem do Correio entrou com contato com a Anvisa para buscar mais detalhes sobre a suspensão, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.



