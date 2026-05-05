Autódromo é aberto para treinos de bike de alta velocidade; veja dia e horário

Autódromo de Brasília é reaberto e atrai mais de 400 ciclistas no primeiro dia - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A Press)

O Autódromo Internacional de Brasília foi liberado, nesta terça-feira (5/5), para treino de ciclistas profissionais e amadores que desejam desfrutar do espaço. Com objetivo de trazer mais segurança e qualidade para os amantes do pedal, já no primeiro dia, mais de 400 atletas utilizaram a pista de 5,3 km de extensão. A liberação para ciclistas será às terças, quartas e quintas-feiras, das 5h às 9h.

A proposta da Secretária de Esportes é oferecer um ambiente controlado, longe do tráfego urbano, garantindo mais segurança e melhores condições de treinamento. O projeto busca atender atletas da modalidade com oferecimento de uma estrutura profissional que favorece a evolução técnica e o ganho de desempenho.

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A governadora do DF Celina Leão (PP) destacou a importância da retomada do espaço público e o impacto direto para os atletas. “Quando você resgata espaços públicos importantes como esse que foi resgatado pelo nosso governo, você completa ciclos. Nós não tínhamos um lugar para treinamento em alta velocidade para os nossos ciclistas", ressaltou.

A chefe do executivo local ainda declarou que tem grandes expectativas nesse projeto. "Eu tenho certeza que será um sucesso, será um espaço muito utilizado. Brasília é um celeiro de atletas e eu tenho certeza que aqui também será mais um espaço seguro para que os nossos ciclistas possam treinar”, acrescentou.

Banheiros

Além da liberação da pista, o governo já estuda melhorias na infraestrutura do local, como a construção de vestiários e áreas de apoio aos atletas. "Vamos ver se a gente consegue construir um vestiário. Porque eu sei o que significa ter um banheiro perto do lugar onde você treina, é mais qualidade de vida, mais rapidez. Com isso você pode cumprir suas atividades do dia”, afirmou.

Para representantes do ciclismo, a reabertura do autódromo representa um marco histórico. O presidente da Federação Metropolitana de Ciclismo, Roberto Menescal, enfatizou o longo período de espera e os benefícios diretos para os atletas. “Esse é um momento histórico para Brasília. A gente sabe que a pista ficou acima dos padrões internacionais, e agora a gente abre aí para o ciclismo, para que a gente tenha os treinamentos cada vez com mais intensidade e segurança”, declarou.

A nova secretária de Mobilidade do DF, Sandra Maria Holanda de França, que participou do evento em um de seus primeiros atos oficiais, ressaltou o impacto da iniciativa para a mobilidade urbana. “Quando a gente olha esses ciclistas aqui fazendo o trajeto deles, a gente traz o ouro da mobilidade, que é o transporte ativo não motorizado. Isso é uma inspiração muito forte para que a gente consiga fomentar o transporte ativo, integrado com transporte público coletivo. Isso é política pública de mobilidade urbana”, enfatizou a titular da pasta.

Entre os ciclistas, o sentimento predominante era de entusiasmo. Integrante do grupo Ciclo Maníacos, André Fatureto destacou a importância da iniciativa para a segurança e o desenvolvimento do esporte. “Sou um amante desse esporte há 20 anos e com o autódromo agora disponível para os ciclistas, os ciclistas vão usufruir desse esporte maravilhoso com mais segurança. Agora, o céu é o limite na bicicleta”, disse.











