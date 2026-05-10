TRF acompanha investigações sobre desembargador desaparecido

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) acompanha as investigações que buscam encontrar o desembargador Alcides Martins Ribeiro Filho, desaparecido desde o dia 14 de abril deste ano. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento sob sigilo. O caso foi revelado pelo colunista Lauro Jardim, do portal O Globo.

É a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) a responsável pelas investigações. De acordo com informações do jornal, o desaparecimento foi comunicado à polícia no dia 27 de abril, 13 dias após a última vez em que o desembargador foi visto. "A investigação está em andamento. Só fomos avisados em 27/04 sobre o desaparecimento. Ao longo da semana, novas diligências serão realizadas", informou a DDPA ao portal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O magistrado, na última vez em que foi visto, havia sacado R$ 1 mil reais e entrado em um táxi, que tinha como destino a Vista Chinesa, tradicional mirante do Rio de Janeiro, localizado na Floresta da Tijuca. Esta foi a última vez em que Ribeiro Filho foi visto. O caso é tratado com preocupação no TRF-2.

O tribunal afirmou, em nota enviada ao O Globo, que monitora o caso e mamtém contato permanente com os responsáveis pela investigação. Ao mesmo tempo, providencia apoio psicológico aos familiares do magistrado.



