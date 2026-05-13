Caso Master: PF investiga irregularidades em instituto de previdência

PF apura possível gestão temerária em instituto de previdência de Cajamar/SP - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13/5), a operação Off-Balance, com o objetivo de apurar a possível prática de gestão temerária de recursos em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), no âmbito da autarquia responsável pela previdência social dos servidores públicos titulares de cargo efetivo no município de Cajamar, em São Paulo.

Segundo a CNN, a investigação mira aplicações financeiras consideradas de alto risco realizadas entre agosto de 2023 e março de 2024, em Letras Financeiras do Banco Master.

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Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nos municípios paulistas de Cajamar, de Boituva e na capital do estado, além de medidas cautelares de afastamento de função pública e de indisponibilidade de bens, expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

A investigação originou-se a partir de informação que apontava possíveis irregularidades na aplicação de, aproximadamente, R$ 107 milhões em quatro letras financeiras emitidas por dois bancos privados.